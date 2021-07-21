Павел Дуров отреагировал на сообщение о слежке за ним с помощью Pegasus

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новость о том, что за ним могли следить с помощью шпионской программы Pegasus. На сообщение об этом он отреагировал в Telegram-канале Durov's Channel.

Основатель Telegram знал о том, что его телефон был включен в список потенциальных атак, как минимум с 2018 года. «Меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык к тому, что все мои телефоны могут быть взломаны», — поделился Дуров. Он также заверил, что те, кому удалось бы взломать его телефон, были бы разочарованы: им, по словам предпринимателя, не удалось бы найти никакой важной информации.

О том, что Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group, сообщалось ранее в среду, 21 июля. Утверждалось, что атака могла произойти в 2018 году. В списке обнаружился британский номер, который в течение нескольких лет был привязан к аккаунту Дурова в Telegram.

Ранее стало известно, что жертвами слежки с помощью Pegasus могли оказаться несколько высокопоставленных политиков. Среди них — президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.

О том, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами, стало известно 19 июля. Также сообщалось, что иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона Эммануэля Макрона, премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.