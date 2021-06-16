Белоруссия обратилась к Павлу Дурову из-за протестных Telegram-каналов

Следственный комитет (СК) Белоруссии направил создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову обращение с просьбой принять решение о закрытии в нем каналов, признанных деструктивными на территории страны. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

Как сообщили изданию в ведомстве, условия пользования Telegram предполагают запреты на публичные призывы к насилию, а «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов». Власти также указали, что ранее руководство мессенджера уже применяло аналогичные меры против каналов и групп, чьи владельцы проживали в России, и сочли это достаточным для блокировки ресурсов.

«С целью психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались их личные данные, а также призывы к совершению насильственных действий в отношении силовиков, их детей и близких родственников», — пояснили в СК. Сам Дуров пока не отреагировал на письмо правоохранителей.

Ранее белорусские силовики арестовали уволившегося во время протестов помощника прокурора Евгения Бабака. Они выломали дверь в квартиру бывшего правоохранителя и устроили в квартире погром. Мужчина получил 15 суток по статье об организации несанкционированных митингов.

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.