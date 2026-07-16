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16:07, 16 июля 2026Экономика

Постсоветская страна нарастила импорт нефтепродуктов и газа из России

Таджикистан в 2026 году увеличил импорт нефтепродуктов до 494,7 миллиона долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Georg Spade / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году Таджикистан увеличил импорт основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа. Об этом со ссылкой на Антимонопольную службу при правительстве постсоветской страны сообщает «Интерфакс».

Согласно таможенной статистике, за полгода в страну ввезли 599,5 тысячи тонн нефтепродуктов на общую сумму 494,7 миллиона долларов. В годовом выражении импорт увеличился на 35,9 тысячи тонн, а средняя цена — на 38 долларов или 4,8 процента.

Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан осталась Россия, обеспечившая (91,1 процента) отгрузок. Также импорт осуществлялся из Белоруссии (2,8 процента), Туркменистана (1,9 процента), Казахстана (1 процент), Узбекистана (0,9 процента), Кыргызстана (0,9 процента) и других стран (1,5 процента).

Импорт сжиженного газа составил 241,1 тысячи тонн на сумму 164,3 миллиона тонн. Средняя стоимость поставок составила 681 доллар за тонну. Год к году импорт увеличился на 64,2 тысячи тонн, а средняя цена осталась без изменений. Основными поставщиками сжиженного газа стали Казахстан с показателем в 158,9 тысячи тонн (65,9 процента) и Россия с результатом в 82,2 тысячи тонн, или 34,1 процента.

В 2026 году на работу в Россию организованным набором отправились более 17,2 тысячи граждан Таджикистана. По словам замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шарифа Норзода, за прошлый год в Россию уехали 31,1 тысячи человек, тогда как в 2024-м — более 13,4 тысячи, то есть процесс постепенно разгоняется.

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