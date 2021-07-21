Президенты, премьеры и король оказались жертвами слежки с помощью Pegasus

Жертвами слежки с помощью израильской шпионской программы Pegasus могли оказаться несколько высокопоставленных политиков, включая президентов, премьер-министров и даже одного короля. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, чей номер телефона был ранее обнаружен в списке марокканских спецслужб для потенциальной слежки при помощи Pegasus, журналисты узнали о возможной прослушке еще шести действующих глав государств. Среди них — президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.

В списках, полученных изданием, также есть телефонные номера бывших премьеров Йемена, Ливана, Уганды, Франции, Казахстана, Алжира и Бельгии. Никто из них не представил свои телефоны журналистам, занимавшимся расследованием проекта Pegasus, поэтому установить, удалось ли организаторам слежки взломать их устройства, не удалось. Всего же в списках содержались номера телефонов более 600 государственных чиновников и политиков из 34 стран.

О том, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами, стало известно 19 июля. Также сообщалось, что иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона Эммануэля Макрона, премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.

Жозефина Вулфф, доцент кафедры политики кибербезопасности в университете Тафтса (США), в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что Pegasus со временем может превратиться в инструмент, который поможет властям и силовикам вести агрессивную цифровую слежку за гражданами при минимальном надзоре за своей деятельностью. По ее словам, единственный способ избежать этого — ввести более строгий контроль за тем, кому программа продается, и установить более жесткий регламент и требования к правительственной слежке.