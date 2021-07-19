Мир
 
Последние новости
Задержанную в Москве сотрудницу «Ленты.ру» признали виновной и оштрафовали
Журналистка вышла на улицу в обнажающем грудь топе и описала реакцию прохожих
Зеленский потребовал предметного разговора по поводу вступления Украины в ЕС
ЕС обвинил Китай в кибератаках
Екатеринбург зачистят от тополей
Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в эксплуатации своего труда
Вора в законе Хобота отдали под суд за аферу с уходом от налогов
На нейтронных звездах обнаружили микроскопические горы
Федун назвал главную проблему российского футбола
Одна деталь на советском фото влюбленной пары вызвала споры среди москвичей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Спецслужбы следили за телефонами по всему миру с помощью израильской программы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Спецслужбы по всему миру использовали программное обеспечение Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group, для слежки за телефонами политиков, журналистов и активистов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Доступ к Pegasus был предоставлен разведывательным службам, правоохранительным органам и военным с 2016 года. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка — это 50 тысяч человек из 50 стран. Среди них обнаружили представителей арабских королевских династий, топ-менеджеров, правозащитников, журналистов и министров. Большая часть номеров сосредоточена в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Венгрии, Индии и ОАЭ.

«NSO Group продает программу Pegasus в десятки стран. Сначала пользователь айфона, чтобы попасть под прослушку, должен был кликнуть на подброшенный ему линк, чтобы запустить взлом, но теперь и этого не требуется. Вы не делаете вообще ничего, ваш телефон лежит на столе, но в любой момент может быть взломан», — рассказал один из владельцев прослушиваемого телефона, старший научный сотрудник организации Сitizen Lab при Университете Торонто Билл Маршак.

Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже. Там уточнили, что программа используется для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней и поставляется только государствам, которые уважают права человека.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о слежке после того, как пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. По некоторым данным, журналист разговаривал с находящимися в США посредниками Кремля об организации интервью с Путиным незадолго до того, как обвинил в слежке американское Агентство нацбезопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спецслужбы по всему миру использовали израильское ПО для слежки за айфонами, выяснили СМИ
Стало известно о тотальной слежке за украинцами с пророссийскими взглядами
За работающими по 12 часов китайцами установили тотальную слежку