Спецслужбы следили за телефонами по всему миру с помощью израильской программы

Спецслужбы по всему миру использовали программное обеспечение Pegasus, созданное израильской компанией NSO Group, для слежки за телефонами политиков, журналистов и активистов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Доступ к Pegasus был предоставлен разведывательным службам, правоохранительным органам и военным с 2016 года. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка — это 50 тысяч человек из 50 стран. Среди них обнаружили представителей арабских королевских династий, топ-менеджеров, правозащитников, журналистов и министров. Большая часть номеров сосредоточена в Азербайджане, Казахстане, Мексике, Венгрии, Индии и ОАЭ.

«NSO Group продает программу Pegasus в десятки стран. Сначала пользователь айфона, чтобы попасть под прослушку, должен был кликнуть на подброшенный ему линк, чтобы запустить взлом, но теперь и этого не требуется. Вы не делаете вообще ничего, ваш телефон лежит на столе, но в любой момент может быть взломан», — рассказал один из владельцев прослушиваемого телефона, старший научный сотрудник организации Сitizen Lab при Университете Торонто Билл Маршак.

Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже. Там уточнили, что программа используется для предотвращения преступлений и терактов ради спасения жизней и поставляется только государствам, которые уважают права человека.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о слежке после того, как пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. По некоторым данным, журналист разговаривал с находящимися в США посредниками Кремля об организации интервью с Путиным незадолго до того, как обвинил в слежке американское Агентство нацбезопасности.