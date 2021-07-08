Американский ведущий заявил о слежке после попытки взять интервью у Путина

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о слежке после того, как пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, журналист разговаривал с «находящимися в США посредниками Кремля об организации интервью с Путиным» незадолго до того, как обвинил в слежке американское Агентство нацбезопасности.

Как сообщили источники, должностные лица через какое-то время узнали о попытке Карлсона провести интервью с российским лидером. Он же, в свою очередь, понял, что «власти США знают о его контактах», и использовал этот аргумент для обвинения в слежке.

В декабре 2019 года Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка. Тогда он также подчеркнул, что выступает против введения санкций в отношении России.