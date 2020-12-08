Полиция Мексики закупала ПО для продажи картелям и слежки за журналистами

Власти Мексики закупали шпионское программное обеспечение под видом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также оказывали услуги слежки картелям или перепродавали им ПО. Это выяснила международная сеть журналистов-расследователей Forbidden Stories.

О действиях полиции известно с 2012 года. Десятки журналистов и активистов были убиты после расследований о коррупции и связях властей с преступными группировками. Несмотря на то, что власти опровергают подобные обвинения, журналисты уверены в обратном.

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Выяснилось, что власти закупили ПО более чем у 20 иностранных компаний, включая израильскую NSO Group и итальянскую Hacking Team. Официально его можно использовать только для борьбы с преступностью. Однако коррумпированные чиновники использовали его для давления на прессу, а картели могли приобретать его для своих целей, либо же за взятку «заказать» прослушку у полиции.

Еще в 2014 году несколько мексиканских журналистов подали в суд на властей, обвинив их в слежке с помощью программного обеспечения Pegasus, которое обычно используют для прослушки террористов. Отмечалось, что слежка велась за правозащитниками, активистами и журналистами, критикующими мексиканское правительство.

Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2020 год.

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