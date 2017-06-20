В Мексике журналисты обвинили правительство в прослушке их телефонов

Несколько известных в Мексике журналистов и общественных деятелей обвинили правительство страны в слежке за ними и во взломе их мобильных телефонов. Об этом сообщает BBC News.

Девять человек, включая журналистку Кармен Аристеги, обратились с исками в суд. Они подозревают, что за ними шпионили при помощи программного обеспечения Pegasus, которое обычно используется для слежки за преступниками и террористами.

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Проникнув в память телефона, программа начинает передавать информацию о звонках, сообщениях и другой активности пользователя.

Отмечается, что слежка велась за правозащитниками, активистами и журналистами, критикующими мексиканское правительство. Представители властей все обвинения в свой адрес отвергают.

Журналистка Кармен Аристеги в 2014 году сообщила о том, что жена президента страны Энрике Пеньи Ньето купила дом за семь миллионов долларов у компании, получившей выгодные государственные заказы.