Стало известно о слежке за журналистами по всему миру

ПО NSO Group следило за тысячами активистов и журналистов по всему миру

Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, также применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Об этом стало известно газете Washington Post.

По информации издания, некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, которые были выбраны клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. Затем были переданы данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.

При этом в перечне номеров не указали имена владельцев телефонов, но журналистам удалось определить более тысячи человек в списке более чем из 50 стран. В их числе оказались члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных, некоторых глав государств и премьер-министров.

Сведения, полученные из 37 смартфонов, ставят под сомнения заявления компании, которая обещала преследовать клиентов за нарушение прав.

Также в NSO Group отмечают, что компания обслуживает интересы 60 разведывательных, военных и правоохранительных ведомств в 40 странах, но не раскрывает конкретные данные.

В декабре 2020-го сообщалось, что власти Мексики закупали шпионское программное обеспечение под видом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также оказывали услуги слежки картелям или перепродавали им ПО. О действиях полиции известно с 2012 года. Десятки журналистов и активистов были убиты после расследований о коррупции и связях властей с преступными группировками.