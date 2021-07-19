Мир
 
Последние новости
Генерал назвал главную ошибку СССР и Запада при выводе войск из Германии
Россиянин вытолкнул бывшую девушку из окна многоэтажки и покончил с собой
Илон Маск оценил мем с собой и Безосом о полете в космос
Российские вице-премьеры станут кураторами федеральных округов
Фигура Риты Оры на фото в бикини взволновала поклонников
Юрист назвал условие избежания тюрьмы для сбившей троих детей студентки
Немецкая спортсменка рассказала о постоянных секс-вечеринках на Олимпиадах
«Ростех» показал первое видео перспективного истребителя для МАКС-2021
Разведчик описал бандитизм и дезертирства при выводе войск СССР из Германии
Врачи научили определять опасный уровень сахара в крови по ладоням
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о слежке за журналистами по всему миру

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
ПО NSO Group следило за тысячами активистов и журналистов по всему миру

Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, также применялось для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Об этом стало известно газете Washington Post.

По информации издания, некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку из более 50 тысяч телефонных номеров, которые были выбраны клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. Затем были переданы данные СМИ, которые начали совместное расследование и проанализировали список.

При этом в перечне номеров не указали имена владельцев телефонов, но журналистам удалось определить более тысячи человек в списке более чем из 50 стран. В их числе оказались члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных, некоторых глав государств и премьер-министров.

Сведения, полученные из 37 смартфонов, ставят под сомнения заявления компании, которая обещала преследовать клиентов за нарушение прав.

Также в NSO Group отмечают, что компания обслуживает интересы 60 разведывательных, военных и правоохранительных ведомств в 40 странах, но не раскрывает конкретные данные.

В декабре 2020-го сообщалось, что власти Мексики закупали шпионское программное обеспечение под видом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также оказывали услуги слежки картелям или перепродавали им ПО. О действиях полиции известно с 2012 года. Десятки журналистов и активистов были убиты после расследований о коррупции и связях властей с преступными группировками.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Private Israeli spyware used to hack cellphones of journalists, activists worldwide
За работающими по 12 часов китайцами установили тотальную слежку
Полиция Мексики закупала ПО для продажи картелям и слежки за журналистами