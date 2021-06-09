За работающими по 12 часов китайцами установили тотальную слежку

Китайские технологические компании установили за сотрудниками, которые работают по 12 часов, тотальную слежку с помощью программного обеспечения (ПО) для видеонаблюдения DiSanZhiYan («Третий глаз»), пишет Business Insider.

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ПО фиксирует все действия работника в интернете: на что он смотрит и какие вкладки открыты. «Я пишу код от 12 до 16 часов в день. Как-то раз ко мне подошел начальник и спросил, почему я посмотрел два видео вместо того, чтобы работать», — рассказал изданию сотрудник технологической компании Цзян И.

«Третий глаз» делает для руководителей еженедельные «отчеты об эффективности». Там есть поминутная разбивка того, что смотрел каждый сотрудник, с разделением по сайтам и приложениям. «Система заставляет сотрудников бояться. Они знают, что за ними наблюдают в течение их 12-часовой рабочей смены», — отметил Цзян И.

На сайте компании говорится, что она «всемогущая, стабильная» и «адаптируемая ко всем средствам противодействия слежке». Этим ПО пользуются около тысячи клиентов, от государственных структур до технологических корпораций.

Ранее правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила Amazon в слежке за собственными сотрудниками. В докладе утверждалось, что интернет-ретейлер в 2020 году внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет краж.