В США испугались превращения Pegasus в инструмент для правительственной слежки

Главная опасность израильской шпионской программы Pegasus заключается в том, что она со временем может превратиться в инструмент, который поможет властям и силовикам вести агрессивную цифровую слежку за гражданами при минимальном надзоре за своей деятельностью. Об этом «Ленте.ру» рассказала Жозефина Вулфф, доцент кафедры политики кибербезопасности в университете Тафтса (США).

«Для предотвращения злоупотребления этой технологией требуется либо гораздо более строгий контроль за тем, кому она продается и в каких случаях она экспортируется, либо гораздо более строгие правила для тех, кто приобретает шпионское ПО, относительно процессов и требований для ведения правительственной слежки», — отметила Вулфф.

Специалист назвала одним из самых поразительных фактов о Pegasus то, насколько широко оно применяется и как много людей уже подверглись слежке с его помощью. Поэтому не исключено, что если ничего не будет предпринято, то массовая слежка лишь продолжит набирать обороты. «Я не думаю, что уместно спрашивать, могут ли "обычные люди" стать мишенью для шпионских программ, когда политики, активисты и журналисты, уже включенные в список целей Pegasus, и так являются обычными людьми», — предупредила эксперт, описывая пугающие перспективы популяризации программы.

Вулфф признала, что Pegasus может стать ценным инструментом для борьбы с преступностью и терроризмом. Однако неясно, как можно ограничить использование Pegasus лишь этими функциями, тем более что компания-разработчик NSO Group заявляет, что уже предприняла для этого шаги, несмотря на доказательства обратного. «NSO Group должна быть гораздо более разборчивой в том, кому она продает свои продукты и насколько тщательно она следит за использованием своих шпионских программ клиентами. На данный момент неясно, есть ли у компании возможность — и тем более желание — сделать это», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами. Кроме того, сообщалось, что иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.