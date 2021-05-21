Павел Дуров удалился из Facebook

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, долларовый миллиардер Павел Дуров удалил свою страницу в Facebook. На это обратил внимание Telegram-канал RTVI.

Отмечается, что Дуров никак не прокомментировал свое решение уйти из Facebook. Когда именно предприниматель удалил аккаунт, также неизвестно.

«Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему», — гласит сообщение, которое появляется при попытке зайти на страницу Дурова в Facebook.

В начале мая Дуров впервые за три года опубликовал фотографию в Instagram — соцсети, принадлежащей Facebook. На снимке предприниматель, сидящий в позе лотоса с голым торсом, был запечатлен на крыше здания в Дубае. Под фото он также оставил подпись «Внешний мир — это отражение внутреннего». В комментариях к посту подписчики Дурова отреагировали на снимок и комментарий мемами и шутками.

В июне 2020 года Дуров выступал с критикой Facebook и Instagram. По мнению миллиардера, компании больше года зарабатывали на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. При этом такие посты, содержащие фейковые цитаты Дурова и не имеющие к нему никакого отношения, проходили модерацию и получали официальный статус.