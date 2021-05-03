Дуров впервые за три года выложил фото в Instagram и рассмешил подписчиков

Долларовый миллиардер, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года выложил пост в Instagram, фото и подпись к которому рассмешили его подписчиков. Об этом сообщает издание Medialeaks.

Российский предприниматель разместил фотографию на крыше здания в Дубае. На снимке Дуров сидит с голым торсом в позе лотоса. Под фото он также оставил подпись «Внешний мир — это отражение внутреннего». За два часа публикация собрала 65 тысяч лайков.

Подписчики отреагировали на публикацию мемами и шутками. Они заметили, что Дуров сидит в тех же штанах, что и на прошлой фотографии, которая была выложена три года назад. Также не оставили без внимания его философскую подпись.

Ранее Дуров обвинял Instagram и Facebook в заработке на мошенничестве от его имени. Он также призывал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений.