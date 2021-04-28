Дуров анонсировал новую функцию Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новую функцию мессенджера. По словам бизнесмена, вскоре пользователи сервиса получат возможность участвовать в групповых видеоконференциях. Об этом говорится в Telegram-канале Durov’s Channel.

Дуров добавил, что функция позволит включать демонстрацию экрана для собеседников, при этом все звонки будут зашифрованы. Кроме того, пользователи смогут применять технологии шумоподавления.

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Групповые видеозвонки будут работать как в мобильной версии приложения, так и в десктопной. Разработчики должны представить обновление в мае, однако точную дату выхода Дуров не озвучил.

Ранее в Telegram появилась новая функция автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Новшество позволяет пользователям настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки, а не с момента прочтения получателем.