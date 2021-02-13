В Telegram утекли личные данные «сторонников» Навального

В мессенджере Telegram появился архив с персональными данными предположительных сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Документ начал распространяться в Telegram-каналах, специализирующихся на утечках данных. В нем доступны имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых есть и координаторы региональных штабов оппозиционера.

В In4security пояснили изданию, что у попавших в список россиян есть страница во «ВКонтакте» — под именами или псевдонимами из нее они и фигурируют в файле. Некоторые пользователи состоят в оппозиционных сообществах, другие были упомянуты в качестве задержанных на несанкционированных акциях.

Журналисты издания связались с 30 людьми, чьи данные утекли в сеть. Из них только четверо подтвердили участие в сообществах сторонников Навального, а глава одного из штабов оппозиционера подтвердила подлинность опубликованных о ней данных. Остальные собеседники отрицали связь с оппозиционером или отказались отвечать на вопросы.

Ранее Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан России, в том числе с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях. За последние недели в мессенджере заблокировали несколько подобных каналов. Эта информация — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственника —появились после несанкционированных акций в поддержку Навального.

Мероприятия прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Оппозиционер был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».