Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал несколько минусов устройств от компании Apple. В своем канале Durov’s Channel он также объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами.

Один из минусов, по словам Дурова, заключается в том, что Apple продает своим пользователям устаревшие устройства по завышенной цене. Используя их, люди оказываются заперты внутри экосистемы iOS.

«Каждый раз, когда мне приходится пользовать iPhone, чтобы протестировать наше приложение для iOS, я чувствую себя так, будто меня отбросило в Средние века», — объяснил создатель Telegram. По его мнению, частота дисплея в 60 герц, которая используется на iPhone, не может конкурировать с аналогичным параметром в 120 герц, который используется в некоторых устройствах на Android.

Худшее же заключается в том, что устройства от Apple превращают пользователей в цифровых рабов, отметил Дуров. «Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store, а для создания резервных копий можно использовать только iCloud от Apple», — рассказал создатель Telegram.

«Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так высоко оценила Коммунистическая партия Китая, которая благодаря Apple теперь имеет полный контроль над приложениями и данными своих граждан, который положились на iPhone», — заключил Дуров.

Ранее Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа приложение Parler. Создатель Telegram призвал пользователей перейти на Android и объяснил, почему эта операционная система безопаснее iOS.