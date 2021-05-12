Дуров ответил на обвинения в адрес соцсетей из-за массового убийства в Казани

Модераторы Telegram заблокировали канал Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в школе №175 в Казани, в течение часа после получения первых жалоб о призыве к насилию. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров, отвечая на обвинения в адрес соцсетей.

Он написал, что Галявиев упомянул в Telegram о планах устроить стрельбу всего за 20 минут до преступления. «На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку», — добавил Дуров.