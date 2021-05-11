В Госдуме предложили по-новому отслеживать преступные намерения в соцсетях

В связи со стрельбой в школе Казани депутат Госдумы Антон Горелкин предложил новый способ предупреждения преступлений. Он заключается в отслеживании слов-триггеров в социальных сетях, которые могут указывать на преступные намерения пользователей. Об этом Горелкин написал в своем Telegram-канале.

Горелкин связал нападение на школу в Казани с интернетом, сославшись на слова стрелявшего Ильназа Галявиева, который сообщил на допросе о том, что готовился к атаке с помощью информации из сети.

«Очевидно, что необходимо создать систему, которая будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы», — написал Горелкин.

Депутат считает, что подобная система поможет предотвращать аналогичные ЧП.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Ее устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибло восемь человек и пострадало более 20. Большинство из них — дети.