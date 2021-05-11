Мэр Казани назвал массовое убийство в школе терактом

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в местной школе терактом против детей. Его слова приводятся на сайте мэрии столицы Татарстана во вторник, 11 мая.

«Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания», — сказал градоначальник.

Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Стрельба произошла во вторник утром в гимназии №175 на улице Файзи. В результате пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и одна учительница.

Изначально СМИ писали о двух нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что стрелявший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что около двух месяцев назад осознал себя богом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве.