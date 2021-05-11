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Мишустин выразил соболезнования близким погибших в Казани

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Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 11 мая.

«Каждая такая потеря — это огромное горе», — сказал он на совещании, попросив коллег почтить память погибших минутой молчания.

Премьер назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. В результате пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и одна учительница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

Изначально СМИ писали о двух нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что стрелявший был один.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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