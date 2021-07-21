Павел Дуров оказался в списке жертв слежки с помощью Pegasus

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group. Как сообщает The Guardian, его имя попало в список тех, чьи смартфоны, вероятно, были взломаны.

По информации издания, атака могла произойти в 2018 году. В списке обнаружился британский номер, который в течение нескольких лет был привязан к аккаунту Дурова в Telegram. The Guardian утверждает, что примерно в это же время предприниматель изменил место жительства и переехал из Финляндии в ОАЭ.

В то же время представители NSO Group настаивают на том, что попадание номера в список не означает, что за его обладателем велась слежка. Именно поэтому нельзя точно сказать, был ли телефон Дурова взломан. Для этого необходимо провести специальную экспертизу устройства.

Информации о том, кто мог стоять за атакой, также нет.

Ранее сообщалось, что жертвами слежки с помощью Pegasus могли оказаться несколько высокопоставленных политиков. Среди них — президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Пакистана Имран Кхан, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, премьер-министр Марокко Саадеддин Османи и марокканский король Мохаммед VI.

О том, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами, стало известно 19 июля. Также сообщалось, что иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона Эммануэля Макрона, премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.