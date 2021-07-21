Сноуден оценил возможность взломать американские телефоны

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден оценил возможность взламывать американские телефоны с помощью шпионской программы Pegasus. Его комментарий опубликован в Twitter.

По словам Сноудена, утверждение NSO Group (израильская компания, чье программное обеспечение использовалось для слежки за первыми лицами нескольких государств) о том, что шпионить за американскими телефонами технологически невозможно, является наглой ложью.

Бывший сотрудник АНБ заверил, что код, с помощью которого мог быть взломан iPhone президента Франции Эммануэля Макрона, сможет взломать и iPhone президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что иностранные спецслужбы могли вести прослушку телефона Макрона с помощью израильской программы Pegasus. Предполагалось, что этим занимались спецслужбы Марокко в 2019 году. Вместе с главой государства могли прослушиваться номера премьер-министра Эдуара Филиппа и 14 французских министров.

Программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами, активистами, журналистами и политиками разных стран. NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.