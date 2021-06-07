Автограф Дурова выставили на продажу за 20 миллионов рублей

В сети выставили на продажу книгу с автографом основателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Ее планируют продать за 20 миллионов рублей. Автор объявления — директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он рассказал «Ленте.ру», что вырученные деньги потратит на информирование школьников о цифровых угрозах

Сообщение о продаже появилось на сайте объявлений «Юла». Автограф был оставлен в книге «Юлий Цезарь: человек и писатель», написанной отцом основателя Telegram Валерием Дуровым. «Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год», — написал Дуров в книге.

Фото: youla.ru

«Для меня эта книга с автографом бесценна. Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера», — объяснил Зыков решение продать книгу.

По его словам, исследование ассоциации, которую он возглавляет, совместно с АНО «Цифровые платформы» выявило множество опасностей, о которых не подозревают ни сами школьники, ни учителя. В частности, о том, что 68 процентов детей сталкивались с угрозами в сети, при этом почти половина из них (28 процентов) пострадали морально, физически или финансово. На вырученные средства Зыков намерен организовать проект по информированию детей о новых видах цифровых угроз и с обучением школьников тому, как не подвергать себя риску в сети.