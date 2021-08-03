Google перестанет работать на старых смартфонах

Google ограничит доступ к своим сервисам на старых телефонах. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании рассказали, что с 27 сентября пользователи ОС Android 2.3.7 Gingerbread не смогут пользоваться сервисами Google. Запрет объяснили стремлением обеспечить максимальную безопасность пользователям. «Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки в имени пользователя или пароле при попытке использовать продукты и службы Google», — уточнили инженеры корпорации.

Пользователи устаревшей ОС не смогут не только пользоваться базовыми сервисами Google, но и входить в магазин Google Play. Также будет введено ограничение на ряд функций, вроде синхронизации контактов и сброс смартфона до заводских настроек.

Чтобы избежать ограничений, необходимо обновить Android Gingerbread до новой версии. В случае, если это невозможно, рекомендуется отказаться от использования старых смартфонов.

Релиз Android 2.3 Gingerbread состоялся в конце 2010 года. Актуальной на данной момент операционной системой от Google является Android 12, которая была представлена на презентации в мае 2021 года.