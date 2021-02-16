Android 12 решит проблему больших смартфонов

В новой версии Android появится возможность управления смартфонами одной рукой. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты издания изучили отчет источника об Android 12 и нашли в нем упоминание о специальном режиме для телефонов с крупным экраном. Инсайдер сообщает, что при его активации рабочее пространство дисплея сжимается и уменьшается таким образом, чтобы все элементы интерфейса были доступны для нажатия большим пальцем одной руки.

Чтобы активировать соответствующий режим, пользователь должен будет совершить определенный жест: к примеру, провести пальцем от верхней части экрана к нижней. Подобная функция Android 12 должна решить проблему смартфонов с большими экранами, которыми сложно управлять одной рукой.

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В сообщении говорится, что пользователь сможет настроить работу режима под себя: например, сделать так, чтобы новая функция была активна при запуске определенных приложений, а также установить время ее работы. При наборе текста, к примеру, рабочая область экрана будет разворачиваться на все пространство дисплея.

Журналисты уточнили, что многие производители Android-смартфонов пытаются оптимизировать интерфейс в своих устройствах так, чтобы телефоном можно было управлять одной рукой. Например, элементы интерфейса в оболочке One UI от Samsung выстроены таким образом, чтобы до них можно было дотянуться большим пальцем одной руки.

По слухам, новая версия Android получит кодовое название Snow Cone. Бета-версия операционной системы от Google будет доступна для разработчиков до конца февраля, релиз Android 12 должен состояться в середине года.