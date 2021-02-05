Samsung «похоронила» популярные смартфоны

Samsung прекратила выпускать обновления для некоторых популярных смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Корейская корпорация обновила раздел технической информации, касающейся своих устройств. Из списка смартфонов, которые получают обновления безопасности, пропали Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017. Все аппараты были представлены в 2017 году. Таким образом, компания «похоронила» данные устройства и прекратила их поддержку.

Согласно содержанию обновленной страницы поддержки, компания обязалась поставлять ежемесячные патчи безопасности современным смартфонам. В список попали аппараты серий Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 и другие устройства. Раз в квартал обновления безопасности будут приходить на смартфоны Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy M10, Galaxy A70 и прочие телефоны.

На оперативное получение обновлений могут рассчитывать владельцы актуальных флагманов корейской корпорации. К ним относятся смартфоны серий Galaxy Note 20 и Galaxy S21, представленные в августе 2020 года и в январе 2021 года соответственно.

Ранее Samsung заявила, что увеличивает срок поддержки своих смартфонов до четырех лет. Аппараты компании будут получать обновления Android три года, апдейты безопасности — четыре года. Нововведение касается будущих устройств на базе процессоров Qualcomm.