Google представила Android 12

Google анонсировала новую версию Android. Основные функции операционной системы продемонстрированы в опубликованном на YouTube ролике.

Очередная версия ОС для смартфонов была представлена в ходе традиционной конференции Google I/O 2021. Android 12 претерпела крупный редизайн по сравнению с ранними операционными системами семейства. В частности, основные цвета интерфейса теперь будут базироваться на обоях и подстраиваться под оформление рабочего стола. На экране блокировки смартфона появятся новые часы увеличенного размера.

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Переработана система уведомлений — теперь сообщения из приложений собираются в один большой «пузырь». Также изменилась анимация появления системных элементов. Кнопки стали больше, из-за чего их количество на главном экране сократилось.

В Android 12 были добавлены новые настройки конфиденциальности. С помощью системной статистики пользователь сможет узнать, как часто те или иные приложения обращались к камере, микрофону и геолокации. Также в правом верхнем углу экрана будет появляться маленькая зеленая точка, которая означает, что определенная программа использует камеру или микрофон телефона.

В настоящий момент разработчикам доступна бета-версия ОС, первая тестовая версия для пользователей появится 18 мая. Android 12 полноценно появится на смартфонах к концу года, однако график развертывания операционной системы будет зависеть от конкретного производителя и модели девайса.

Анонс конкурентной операционной системы iOS 15 от Apple ожидается 7 июня на конференции WWDC. Новая ОС должна получить редизайн, интерактивные виджеты, новые настройки приложений.