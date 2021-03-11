Раскрыты главные особенности iOS 15

В новой операционной системе для iPhone появятся интерактивные виджеты и настройки постоянно включенного экрана. Об этом сообщает издание PhoneArena.

На основании раскрытых данных журналисты издания предположили, какие функции получит запланированная на 2021 год iOS 15. Авторы считают, что одной из главных особенностей системы будет наличие интерактивных виджетов, с которыми смогут взаимодействовать пользователи: изменять громкость, регулировать определенные переключатели. Так как новые iPhone должны получить функцию постоянно активного экрана, в iOS 15 появится соответствующая надстройка. Она будет понижать частоту обновления дисплея до одного герца, чтобы снизить расход запасов аккумулятора.

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Также журналисты считают, что в новой ОС появятся новые настройки приложений. В 2020 году Apple разрешила устанавливать сторонние браузеры и почтовые клиенты в качестве программ по умолчанию. Авторы полагают, что в новой операционной системе можно будет заменить нативное приложение для прослушивания музыки на Spotify или другую стороннюю программу.

Вместе с новыми функциями ожидается и улучшение ранее внедренных в систему. Например, специалисты ждут небольшой редизайн iOS 15, появление более интуитивно понятных настроек ОС и повышение конфиденциальности пользователя.

Также авторы предположили, что новая iOS будет доступна на всех актуальных смартфонах Apple, начиная с выпущенных в 2016 году аппаратов серии iPhone 7. Также ОС появится на плеере iPod touch седьмого поколения. Старые iPhone 6s и iPhone SE обновления не получат.

Анонс очередной операционной системы от Apple состоится на конференции WWDC 2021 в июне. Публичная версия iOS 15 должна быть доступна пользователям iPhone и iPod touch осенью.

Ранее журналисты выяснили, что в операционной системе для iPhone появится больше рекламы. Очередной баннер обнаружили в приложении магазина App Store. По мнению журналистов, новое рекламное место позволит увеличить доход Apple с собственной ОС.