Apple решила проблему разблокировки iPhone в маске

В новой версии iOS появилась возможность снимать блокировку iPhone с помощью Apple Watch. Об этом сообщает издание Engadget.

Соответствующую функцию обнаружили в бета-версии iOS 14.5. Если пользователь попробует разблокировать смартфон с помощью Face ID и биометрический сенсор не узнает хозяина, то система обратится к часам владельца iPhone. В случае если часы были ранее разблокированы, то iOS снимет блокировку смартфона. Во время этого процесса пользователь почувствует на своем запястье вибрацию от Apple Watch, которая уведомит об успешной разблокировке iPhone.

По словам журналистов, данное нововведение решает важную проблему Face ID — альтернативный способ разблокировки сработает, если лицо пользователя закрыто защитной маской. Авторы отметили, что система все равно потребует отсканировать лицо пользователя или ввести цифровой пароль в случае совершения покупок в App Store. Также для использования новой функции, очевидно, нужно иметь Apple Watch.

В данный момент iOS 14.5 доступна для разработчиков. Когда новая версия ОС будет выпущена для всех пользователей, не сообщается.

Ранее в сети обратили внимание на патент Apple, согласно которому в будущих iPhone может появиться функция разблокировки с помощью встроенного тепловизора. Это позволит снимать блокировку смартфона, когда лицо хозяина девайса закрыто маской. Также есть информация, что Apple намерена добавить дактилоскопический сенсор Touch ID в будущие телефоны.