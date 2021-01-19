Назван самый надежный способ разблокировки смартфона

Раскрыты самые надежные способы разблокировки смартфонов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниила Чернова.
Чернов рассказал, что при разблокировке смартфона используются два типа: «Нечто, что пользователь знает, и нечто, чем пользователь является». К первому относятся разнообразные цифровые пароли и уникальные рисунки, с помощью которых обладатель смартфона может получить доступ к своему девайсу. В этом случае наиболее безопасным Чернов назвал длинный и сложный пароль, состоящий из цифр и символов. Также он заметил, что комбинация не должна повторяться с паролями для входа в другие системы.
Ко второму типу аутентификационных данных эксперт отнес сканирование отпечатка пальца, лица или голоса. По словам специалиста, системы Touch ID и Face ID на iPhone отличаются высокой точностью и отвечают требованиям безопасности. Эксперт заметил, что пользователям Android-смартфонов лучше выбрать дактилоскопический сенсор для входа в систему.
Владельцам недорогих телефонов Чернов посоветовал использовать сложные пароли, так как системы разблокировки по пальцу и лицу в дешевых смартфонах проще обойти, чем в дорогих. «Смартфоны низкой бюджетной категории едва ли могут обладать качественной системой распознавания, которую сложно обмануть при помощи фотографии или слепка отпечатка», — заметил специалист.
Ранее российские эксперты заявили об опасности использования дактилоскопического сенсора в смартфоне. По словам завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимура Садыкова, количество цифровых комбинаций для защиты смартфона не ограничено, «в то время как пальцев на руках у человека всего десять».