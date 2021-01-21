Apple решила главную проблему Face ID

Apple придумала решение проблемы Face ID в iPhone. Об этом сообщает издание PatentlyApple.

Мониторящее зарегистрированные американской компанией патенты издание обратило внимание на очередное изобретение Apple. В опубликованной 19 января Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявке говорилось о создании биометрического сенсора нового поколения. В документе сообщалось, что главной особенностью новой версии Face ID будет функция идентификации хозяина смартфона по тепловой карте.

Данная функция позволит максимально подробно создавать виртуальную копию лица пользователя. Уточняется, что новая версия Face ID будет эффективно определять хозяина iPhone даже в случае, если его лицо будет прикрыто очками, шарфом или защитной маской. Журналисты отметили, что функция построения тепловой карты сделает сенсор Face ID полезным во время пандемии, когда лицо хозяина смартфона зачастую закрывает маска.

Биометрический сенсор Face ID появился в смартфонах Apple в 2017 году, вместе с выходом iPhone X. В настоящий момент он установлен во все актуальные устройства компании, не считая представленного весной 2020 года iPhone SE.

Ранее специалист по безопасности Дани­ил Чернов рассказал, что наиболее надежным способ защиты смартфона является длинный и сложный пароль, состоящий из цифр и симв­олов. Также эксперт отметил безопасность дактилоскопических сенсоров и Face ID в iPhone.