Раскрыта дата анонса Android 12

Google покажет новую версию операционной системы для смартфонов и планшетов 18 мая. Дату мероприятия раскрыл в Twitter руководитель Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Традиционная конференция Google I/O, посвященная запуску новых продуктов компании, состоится с 18 по 20 мая. Из-за пандемии коронавируса презентация корпорации и другие мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут транслироваться для всех желающих.

В числе прочих Google планирует анонсировать на конференции Google I/O новую версию ОС для мобильных устройств. Судя по всему, она получит название Android 12. На первом этапе будет доступна бета-версия операционной системы, позже компания выпустит полноценную сборку Android 12.

По версии журналистов авторитетного издания Android Police, на будущем мероприятии Google может показать не только новую версию Android, но и другие продукты. Инсайдеры ожидают выхода нового поколения смартфонов Google Pixel 5a и беспроводных наушников Pixel Buds.

В 2020 году ожидалось, что традиционная конференция Google I/O состоится 12 мая в городе Маунтин-Вью в Калифорнии. Однако из-за коронавирусных ограничений мероприятие пришлось отменить.