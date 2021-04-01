Раскрыт секрет очистки памяти на смартфоне

Память Android-смартфона можно освободить тремя секретными способами. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В первую очередь необходимо удалить системный мусор, который оставляет после себя Telegram — в случае, если владелец смартфона пользуется данным мессенджером. «У Telegram есть одна небольшая проблема — вся просмотренная вами информация сохраняется во внутренней памяти телефона, тем самым засоряя систему», — заметили журналисты. Для очистки кэша следует зайти в любой файловый мессенджер и полностью удалить папку Telegram. Данный совет поможет освободить до 10 гигабайт памяти.

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На Android-устройствах можно встретить каталог .Thumbnails, в котором хранятся мини-копии всех картинок и фотографий. Эта папка находится в корневом разделе DCIM (или Pictures) ОС Android. Специалисты уточнили, что каталог является скрытым, поэтому перед его удалением следует зайти в настройки системы и включить отображение скрытых папок.

Также на смартфонах есть папка Data, в которой накапливается кэш, некоторые настройки и служебная информация о приложениях. Чтобы стереть данный каталог, необходимо воспользоваться сторонним файловым менеджером. Следует открыть программу, перейти в папку Android, выделить папку Data и нажать на кнопку «Удалить». Затем следует снять галочку «Перенести в корзину» и нажать OK.

По словам журналистов, нехватка памяти в телефоне на базе Android является одной из причин, по которой устройство начинает работать с зависаниями. Описанные в материале способы позволят удалить порядка 20 гигабайт системного мусора.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков посоветовал пользователям каждый месяц удалять приложения, которые не использовались в течение этого времени. Данная рекомендация позволит освободить место в памяти смартфона.