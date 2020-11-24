Эксперт раскрыл требующие ежемесячного удаления данные в смартфоне

Владельцам смартфонов необходимо ежемесячно проводить «аудит» приложений, информации, хранящейся в облаке, и данных, полученных из мессенджеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. По его словам, именно это содержимое чаще всего засоряет память мобильного устройства.

По его словам, у большинства людей на смартфонах установлено более ста приложений, при этом постоянно используются только десять из них, не считая технических приложений. Чтобы освободить место в гаджете, стоит каждый месяц удалять приложения, которые не использовались в течение этого времени. Для более быстрой работы смартфонов желательно отключить push-уведомления в ненужных приложениях и не забывать про приложения, которые работают в фоновом режиме.

Также рекомендуется проверять и хранящуюся в облаке информацию, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кусков напомнил, что за хранение сверх минимального объема компании требуют дополнительные деньги, таким образом, очистив память, можно сэкономить.

Эксперт призвал не дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят через мессенджеры в память телефона. Отключить функцию автоматического сохранения можно в настройках телефона. В противном случае лишняя информация будет увеличивать облако и храниться в архиве самого мессенджера.

В августе руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток раскрыл вред мобильных приложений для работы смартфона. Так, при работе многих приложений могут копиться ошибки. Перезагрузка их удаляет с помощью чистой загрузки системы и приложений. Он порекомендовал чаще закрывать приложения, которые в момент работы не используются.