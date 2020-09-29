Раскрыты правила быстрой зарядки смартфона

Правильная зарядка может заметно продлить срок работы аккумулятора смартфона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Основным правилом корректной эксплуатации телефона считается рекомендация не допускать разрядки батареи ниже 10 процентов. Из-за того, что литийионные и литий-полимерные батареи плохо переносят глубокий разряд, сильно сокращается ресурс аккумулятора. Также специалисты советуют пользоваться только сертфицированными производителем зарядными устройствами или их качественными аналогами. «Можно избежать многих проблем с аккумулятором, если не втыкать смартфон в непонятный блок питания, купленный за 200 рублей в подземном переходе», — говорится в материале.

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Также эксперты не рекомендуют длительное время оставлять смартфон подключенным к розетке. По словам специалистов, считается, что для достижения максимального ресурса стоит заряжать батарею не выше 80 процентов. Аккумулятор девайса может пострадать от перепада температур. Например, во время разговора зимой в условиях низкой температуры телефон разряжается быстрее.

Использование гаджета, когда он находится на зарядке, может обернуться негативными последствиями. В этот момент смартфон испытывает двойную нагрузку.

Эксперты отметили удобство быстрой зарядки, которая позволяет в кратчайшие сроки восполнить емкость аккумулятора. Однако данная технология может ускорить износ батареи гаджета. «Быстрая зарядка подразумевает более короткие циклы и больший нагрев, что негативно влияет на аккумулятор», — заявил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. При регулярном использовании быстрой зарядки емкость батареи может упасть не за 1,2-2 года, а намного раньше.

Ранее эксперты рассказали, что процесс устаревания смартфонов неизбежно начинается сразу после первого года использования. Важнейшим фактором, влияющим на работоспособность телефона, является способность продолжительно держать заряд аккумулятора. «Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором», — отметил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.