Эксперт перечислил причины выключения телефона во время разговора

Смартфон может выключаться во время разговора по нескольким причинам. В любом случае при полном отключении аккумулятора необходимо перезагрузить устройство. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Проблема может вызвана некорректной работой аккумуляторной батареи или программного обеспечения, перечислил он.

Так, батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже через определенный промежуток времени, как правило, спустя год или раньше — в зависимости от использования. В итоге на морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах, объяснил эксперт.

Другая причина, из-за которой может выключиться телефон, — установка программного обеспечения, имеющего некоторые ошибки. Если связь прерывается в процессе разговора, то это может быть признаком того, что управление телефоном переходит от одной базовой станции к другой. «Часто такая проблема возникает на границе двух регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов», — отметил Кусков.

Если телефон не выключается, но при этом во время разговора слышен скрежет, для восстановления связи следует перезвонить собеседнику. Эта особенность может наблюдаться при механических повреждениях. Например, после падения телефона могут отходить контакты, которые «поначалу не дают о себе знать».

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал оптимальную частоту перезагрузки смартфона. По его словам, современным смартфонам перезагрузка не требуется, если пользователя устраивает, как работает устройство. Перезагружать гаджет стоит в том случае, если появился сбой в работе операционной системы или приложений. Также это может помочь, если плохо работает Wi-Fi, не работает режим модема, быстро расходуется заряд аккумулятора или не запускаются какие-то приложения.