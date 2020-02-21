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Google выпустила Android 11

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Google представила первую предварительную версию Android 11. Ранняя сборка ОС предназначена для разработчиков приложений и доступна на сайте проекта.

В компании обратили внимание, что первая версия ОС вышла раньше, чем планировалось. Google объяснила это удачной обратной связью с разработчиками и желанием как можно быстрее представить концепцию новой операционной системы. Тестовая версия Android 11 доступна для скачивания на смартфоны линейки Google Pixel, начиная с аппаратов Pixel 2 и Pixel 2 XL.

В заявлении компании говорится, что Android прокладывает путь в будущее с новыми технологиями, включая 5G, складные смартфоны и машинное обучение. Google заявила, что инженеры Android укрепили слабые места системы, обновили настройки конфиденциальности, усовершенствовали платформу для поддержки 5G и использования на складных устройствах.

Согласно документации, Android 11 получит поддержку новых форм-факторов смартфонов и нестандартных дисплеев, API для работы с 5G и собственных нейронных сетей Google. В новой версии ОС появятся функции записи экрана, отключения уведомлений во время видеосъемки, автоматическое включение ночного режима, закрепление приложений в меню общего доступа. Также для удобства использования защитных пленок добавят возможность устанавливать чувствительность экрана.

Google заявила, что данная версия Android предназначена исключительно для разработчиков и специалистов. Чтобы оградить пользователей от установки ранней версии системы, ОС доступна только для ручной инсталляции.

14 февраля на сайте Google появилась первая информация о следующей версии Android. Согласно описанию, разработчики обещали добавить в Android 11 новые настройки приватности и обновить API встроенных в ОС приложений.

Официальный анонс операционных систем от Google традиционно происходит на ежегодном мероприятии для разработчиков. В 2020 году Google I/O пройдет с 12 по 14 мая в городе Маунтин-Вью в Калифорнии.

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