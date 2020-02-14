Найден неудаляемый Android-вирус

Специалисты Malwarebytes нашли и описали вирус xHelper. По их словам, вредоносная программа возвращается на смартфон под управлением Android даже после полного удаления данных с девайса, сообщается на сайте компании.

Эксперты по кибербезопасности получили смартфон, зараженный вирусом xHelper. Им не удалось избавиться от вредоносной программы даже после полного сброса устройства и его перепрошивки. Специалисты заметили, что файлы вируса возвращаются на устройство спустя некоторое время после удаления.

После изучения особенностей xHelper эксперты выяснили, что повторное появление программы связано с Google Play, поскольку после отключения онлайн-магазина для Android вирус перестал возвращаться. Malwarebytes не удалось выяснить, как именно программа переустанавливается на устройство, но компанией был сделан вывод, что xHelper не появляется напрямую из каталога Google Play, но использует онлайн-репозиторий как «дымовую завесу».

В качестве совета по излечения смартфон от вируса эксперты рекомендовали временно отключить Google Play через настройки, проверить аппарат любым антивирусом и удалить следы вредоносной программы. По заявлению специалистов, с большой долей вероятности вирус больше не появится.

Вирус xHelper был идентифицирован в мае 2019 года. Программа проникает в смартфон жертвы, инсталлируется и самостоятельно устанавливает большое количество приложений.

В январе специалисты Dr. Web раскрыли существование трояна для Android, от которого невозможно избавиться даже после удаления зараженных приложений. Единственным способом решения проблемы с вирусом эксперты назвали полную перепрошивку ОС Android из официальных источников.

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