Роскомнадзор обвинил Google в шантаже и давлении на суд

Представители Роскомнадзора обвинили американскую корпорацию Google в шантаже после ее заявления о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать Youtube-канал «Царьграда» или выплатить судебную неустойку. До этого организация пригрозила отказом удалять из поисковой выдачи запрещенную в стране информацию, сообщают «Известия».

«Угрожая российскому государству прекращением удаления из поисковой выдачи запрещенного контента, компания стремится манипулировать общественным мнением и оказать давление на судебные органы. Ради реализации своих коммерческих интересов Google готова подвергнуть опасности жизнь и здоровье пользователей интернета из России, в том числе детей и подростков», — отметили в ведомстве.

Недопустимым поведение Google назвала и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, американская корпорация никогда бы не решилась оказывать давление на суды крупных европейских стран, например, Германии и Франции, потому что в таком случае столкнулась бы со штрафами в размере нескольких миллиардов евро. «Эти компании работают на нашем рынке, получают колоссальную прибыль, поэтому должны соблюдать действующее российское законодательство и уважать интересы российских пользователей и представителей бизнеса», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Google подала апелляционную жалобу в российский суд . Компания сообщила, что судебная неустойка, которая грозит ей, если она не разблокирует канал «Царьграда» влечет «существенные риски для ее возможности работать на территории России», а также «поставит под удар» выполнение федерального закона «Об информации»: Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

Канал «Царьграда» на YouTube был заблокирован летом 2020 года. Его владелец Константин Малофеев находится под санкциями США, Канады и Евросоюза с 2014 года. В апреле 2021 года российский суд признал блокировку YouTube-канала незаконной и потребовал вернуть к нему доступ.