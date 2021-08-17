Российский суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Американскую корпорацию Google оштрафовали в России на четыре миллиона рублей. Мировой суд Москвы вынес такой вердикт за отказ компании удалять противоправную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четыре миллиона рублей», — отметили в суде.

Представители суда, однако, они не уточнили, о какой именно неудаленной информации идет речь.

Корпорации регулярно выписывают штрафы за подобные нарушения российского законодательства. 25 мая Google оштрафовали на общую сумму в шесть миллионов рублей. Каждое из нескольких взысканий касалось неудаления запрещенной информации, нарушения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.