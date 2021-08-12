Россияне рассказали о слежке гаджетов за ними

Большинство россиян считают, что за ними ведется слежка с помощью гаджетов

Большинство россиян (77 процентов) рассказали, что за ними осуществляется слежка при помощи мобильных устройств. Об этом говорится в исследовании компании ESET, передает РБК.

Наименьшие опасения по поводу возможной слежки (35 процентов) высказала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, молодые люди считают это проявлением паранойи. При этом опрошенных старше 35 лет слежка гаджетов волнует больше.

В то же время 39,5 процента респондентов считают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5 процента заявили, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, а 14,1 процента полагают, что за ними ведется слежка с помощью микрофона и камеры гаджета. Еще 20,9 процента думают, что используются все вышеперечисленные средства.

Главной причиной, по которой компании собирают персональные данные, 65 процентов участников исследования назвали настройку таргетированной рекламы. Также 47 и 39 процентов опрошенных заявили, что данные используют спецслужбы и мошенники соответственно.

Больше всего из последствий слежки россияне боятся использования их личных данных мошенниками, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов.

В марте менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что Google следит за пользователями с помощью специального сервиса. Он Эксперт напомнил о сервисе «Google Хронология», который фиксирует места, в которых находился пользователь в тот или иной момент времени.