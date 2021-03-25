Россиянам рассказали о слежке через смартфоны

Google следит за пользователями с помощью специального сервиса. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Эксперт напомнил о сервисе «Google Хронология», который фиксирует места, в которых находился пользователь в тот или иной момент времени. Данные собираются на основе информации от GPS в смартфонах. «Взлом посторонним человеком "Google Хронологии" может привести к компрометации личной информации», — заверил Бодров. Учитывая, что сервисы американской компании связаны между собой, взлом одного позволит получить доступ и к другим.

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Специалист рекомендовал пользователям отключить функцию слежки. Чтобы выключить сервис и удалить историю местоположений, нужно зайти в настройки аккаунта Google или «Google Карты», затем перейти на вкладку «Личные данные» и найти там «Хронологию». Также в настройках профиля можно отключить «Историю приложений и веб-поиска».

При этом Бодров заявил, что Google является не единственной компанией, которая собирает данные о пользователях. «Если вы хотите полностью избавиться от слежки, надо купить кнопочный телефон», — заключил специалист.

Ранее сотрудники Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что смартфон может сообщить очень много информации о пользователе, например, о месте отдыха, посещении тех или иных мест. «Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией», — подчеркнули специалисты.