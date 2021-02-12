Лукашенко призвал переходить на кнопочные телефоны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны. Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале «На видео видно».

Он призвал всех «умных людей» переходить на кнопочные телефоны, так как через «двенадцатые смартфоны» американцы «каждую минуту» следят за перемещениям белорусов и их действиями в сети. «Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.

12 января Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде заявил, что не пользуется мобильным телефоном, а новости из сети узнает от своего сына Николая. Ранее белорусский лидер также отказался прививаться от коронавируса, заявив, что считает себя скептиком в этом вопросе.