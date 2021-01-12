Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отсутствии у него мобильного телефона. Фрагмент его интервью журналистке Наиле Аскер-заде опубликован в ее Telegram-канале.

На вопрос, читает ли он Telegram-каналы, Лукашенко ответил, что даже телефон в руках не носит. «Если мне что-то надо, я у своего малыша (имеется в виду младший сын президента Николай — прим. «Ленты.ру») прошу: "Ты мне, там что, скажи"», — пояснил президент.

Он добавил, что пресс-секретарь каждое утро готовит для него обзоры.

«У меня телефона нет вот этого, куда вы тычете обычно», — отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер раскрыл свое отношение к прозвищу «батька». «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька», — отметил Лукашенко. Он добавил, что уже привык к этому.