Лукашенко раскрыл отношение к прозвищу «батька»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свое отношение к прозвищу «батька» в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька», — отметил Лукашенко. Он добавил, что уже привык к этому.

Белорусский президент отметил, что человеку свойственно привыкать ко всему, а быть президентом — это значит быть белкой в колесе, которое вертится без остановки. Поэтому, по его словам, он не задумывается об усталости.

Лукашенко в ходе интервью также заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим единственным другом. Он заявил, что Путин в этом году подтвердил настоящую дружбу, и назвал его другом всего белорусского народа. Глава государства также добавил, что у него есть много противников, которые могут со временем стать врагами.