Лукашенко заявил о непереносимости алкоголя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что практически не употребляет спиртные напитки, так как у него наследственная непереносимость алкоголя. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что не любит ни водку, ни самогон «в силу особенностей организма». Так, у него нет фермента, который перерабатывает алкоголь. Эта особенность передалась ему от матери.

Однако Лукашенко приходится «немножко выпить» в кругу лидеров других стран. «Не будешь там из себя строить непьющего», — объяснил он. Также он может употребить спиртное в женской компании, добавил президент.

В 2018 году белорусский лидер распорядился отменить ограничения на продажу алкогольной продукции в торговых сетях республики в ночное время — на следующий день после их введения. Президент объяснил, что «бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

Он также вспомнил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным запрет на продажу спиртного ночью в России. Путин, по словам Лукашенко, был удивлен, что в России продается так много алкогольной продукции из Белоруссии — как оказалось, российские дальнобойщики загружаются в Белоруссии ящиками спиртного и продают его потом у себя на родине.