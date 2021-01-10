Сын Лукашенко ответил на вопрос о «даме сердца»

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай ответил на вопрос о романтических отношениях. Его задала ведущая программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». Отрывок из передачи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Обсуждая с журналисткой увлечение музыкой, 16-летний Николай рассказал, что семь лет занимается игрой на фортепьяно. Его отец добавил, что сын может сыграть произведения композитора Сергея Рахманинова, которые стали камнем преткновения между ними.

«Для вас [играет] или, может быть, для дамы сердца?» — поинтересовалась Аскер-заде. «Ну это еще такую даму нужно найти, которая бы Рахманинова любила», — вмешался президент. «Для дамы сердца есть другой репертуар», — признался в свою очередь Николай.

Отвечая на вопрос о том, какой репертуар он приготовил для возлюбленной, Николай поделился, что речь идет о музыке более романтической направленности. Президент Белоруссии добавил, что не знает, какую музыку его сын будет играть для своей девушки.

Ранее Аскер-заде поделилась впечатлениями от общения с Николаем. Она отметила, что он произвел на нее впечатление приятного, неизбалованного и думающего человека. «Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума», — отметила Аскер-Заде.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.