Россиян предупредили о способах слежки через смартфон

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в разговоре с «Российской газетой» рассказал, как можно следить за человеком через смартфон.

По его словам, для слежки россиянам не нужны какие-то специализированные знания и навыки, а способы можно разделить на легальные и нелегальные. Например, родители могут контролировать своего ребенка с помощью специальных приложений.

Однако эксперт предупредил, что такие приложения представляют собой незаконный вариант слежки, поскольку контроль осуществляется, как правило, без ведома жертвы.

Как рассказал Куканов, смартфон может рассказать очень много информации, например, о месте отдыха, посещении тех или иных мест. «Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, реклама не причинит вреда. Если же говорить об опасности, то ее могут предоставлять вирусы, которые можно случайно установить на телефон под видом безобидной программы. Куканов пояснил, что, получив определенные разрешения, такие приложения могут использоваться в качестве шпионов или красть персональные и платежные данные.

Ранее партнер и директор компании по производству программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что с помощью микрофона, камеры, гироскопов и других приборов смартфон определяет, находится ли пользователь рядом с устройством, держит ли его в руках и даже бодрствует он или отдыхает. Кроме того, некоторые устройства оповещают о слежке с помощью специальных индикаторов.