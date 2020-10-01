Обнаружен способ выявить слежку сайта за пользователями

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм» раскрыл россиянам способ обнаружить, что сайт следит за пользователями.

Эксперт пояснил, что при посещении веб-сайтов все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie. Так технические разработчики собирают информацию о пользователе во время посещения сайта. Они могут, в частности, узнать, сколько времени человек провел на сайте, какой товар или текст на сайте привлек его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, сделал ли покупки.

Все эти данные необходимы разработчикам для определения эффективности работы сайта, а затем его улучшения и монетизации. Как указал специалист, если пользователь не хочет, чтобы сайты таким образом собирали о нем информацию, файлы можно заблокировать в браузере на стационарном компьютере или ноутбуке. «При этом пользователям браузеров на мобильных устройствах эта функция недоступна», — добавил он.

В августе компания Anomaly Six, связанная с правительством США, попалась на слежке за миллионами людей. Организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей. Полученные данные продаются только частным компаниям, но не правительственным институтам.