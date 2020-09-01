В российском даркнете обнаружились данные миллионов американских избирателей

В российской даркнете обнаружились данные миллионов американских избирателей. 7,6 миллиона из них из штата Мичиган. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Так, пользователь под ником Gorka9 выложил на одной из площадок объявление, что бесплатно предоставляет архивы с данными американцев. Они содержат следующие сведения: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка.

В группе компаний InfoWatch заявили, что эта база утекла в сеть еще в 2019 году. Хотя Gorka9 утверждает, что данные актуальны на март 2020-го. При этом пользователи уже придумали, как монетизировать находку. Один из участников форума утверждает, что по программе Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» ему удалось получить четыре тысячи долларов за базу избирателей Коннектикута.

Ранее банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке данных 55 тысяч карт. В сеть попали следующие сведения пользователей одного из сайтов по доставке товаров из Китая: имена и фамилии, первые и последние цифры номера карт, адреса электронной почты и адреса проживания.